Jubileumsfest - Laget 100 år

I år fyller Laget 100 år. Det har allerede blitt markert på stiftelsesdagen 12 mars og gjennom en landsdekkende turné i juni. Når vi nå ser frem til den storslåtte jubileumsfesten i Oslo 26. oktober, er det ikke bare fortiden som står i sentrum – vi ser mot fremtiden. Vi tror at Lagets storhetstid ligger foran oss, og på jubileumsfesten vil du derfor møte både fortid, nåtid og våre vyer for fremtiden.

Jubileumsfesten handler om å samle mennesker fra hele landet og på tvers av generasjoner for å støtte dagens generasjon av lagsungdom. I en tid der færre går i kirken, men alle går på skolen, er Lagets rolle mer relevant enn noensinne. Aldri har det vært flere elever og studenter i Norge, og behovet for en sterk, levende bevegelse er større enn noensinne. Du tenker kanskje: «Er denne festen for meg?» Svaret er ja, hvis du kjenner deg igjen i noen av følgende:

Deg som er ung og aktiv i Laget i dag.

Deg som en gang var ung og aktiv i Laget, enten det var i skolelag, kristenrussen, studentlag, leir, ledertrening, skepsisuke, misjonstur, kor, godhetsuka, evangelisering eller andre aktiviteter.

Deg som aldri har vært aktiv i Laget, men ønsker å feire denne viktige bevegelsen.

Våre internasjonale partnere og venner som også vil være med på feiringen.

Et variert og inspirerende program

Når du kommer til The Hub, vil du møte en stemning preget av høytid, inspirasjon og glede. Hovedprogrammet varer fra klokken 18:00 til 22:00 og inkluderer enkel mat- og drikkeservering. På jubileumsfesten vil deltakerne få muligheten til å møte noen av menneskene som i dag står i spissen for Laget. Gjennom historier fra lokale lag, om rektornekt, Grill en Kristen og Kristenrussen, vil du få innblikk i hvordan dagens unge kristne bringer håp og engasjement til sine medelever. Gjennom kvelden vil du få oppleve både humor og refleksjon. Revyinnslag vil gi et skråblikk på Lagets historie, mens taler fra både kirkelige ledere og representanter fra det offisielle Norge vil belyse hvilke utfordringer og muligheter en kristen ungdomsorganisasjon som Laget står overfor i dag. Det er mulighet for å ankomme tidlig og bli igjen etter hovedprogrammet for å dele enda flere minner og knytte nye vennskap. Musikk vil også stå sentralt, og Arvid og Josefine Pettersen vil lede oss i lovsang som binder oss sammen. Gjør deg klar til å stemme i sanger som bringer glede, fellesskap og håp til oss alle.

En feiring for fremtiden

Denne jubileumsfesten er mer enn bare en markering av det som har vært – det er en feiring av hva Laget kan bli. Vi ser frem til å møtes, dele minner og se fremover med håp og forventning om alt det fantastiske som ligger foran oss. For Lagets storhetstid, den tilhører fremtiden.

Trenger du overnatting?

Festen finner sted på Clarion Hotel, The Hub, som ligger sentralt ved Jernbanetorget, med kort avstand til Oslo sentralstasjon og Storsalen Menighet. For de som ønsker overnatting, tilbyr hotellet 15 % rabatt for gjester som bruker koden "NKSS2024". Bruk følgende link for rabatt:

https://app.mews.com/distributor/977dc9ba-a500-428b-b632-b0d700b9691f?mewsVoucherCode=NKSS2024

Avbestilling av bestillingen må skje innen 16:00på ankomstdagen.

Hvis du har spørsmål angående bestilling av hotell, ring: +47 23 10 80 00.



Spørsmål

Dersom du har spørsmål eller innspill til arrangementet eller programmet, kan disse rettes til:

Arrangementsansvarlig, Malene Kilvær - Malene.kilver@nkss.no

Kveldens toastmastere, Ben David Normann og Anne Lin Hynnekleiv – annelin.hynnekleiv@nkss.no

Reise

Clarion Hotel The Hub Oslo er plassert ved Jernbanetorget, med umiddelbar nærhet til Oslo sentralbanestasjon og Karl-Johans gate. Hotellet befinner seg et steinkast fra Storsalen Menighet, stedet der en betydelig del av helgens program vil finne sted.

I tillegg til en sentral beliggenhet tilbyr hotellet en gunstig tilgjengelighet til offentlig transport, inkludert buss, trikk, tog og t-bane.

For gjester som foretrekker egen transport, er det tilgjengelige parkeringsmuligheter:

Det er flere parkeringsmuligheter i nærheten av hotellet. Det er bla. et stort parkeringshus ved Oslo S.